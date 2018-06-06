В Уфе начали размещать рекламу на могилах

На Южном кладбище в Уфе произошел необычный инцидент. Местная компания решила разместить рекламу прямо на могилах.
Сотрудники предприятия бесплатно благоустроили захоронение – покрасили ограду и установили пластиковые цветы. "И не забыли воткнуть свою рекламу!" – заявила возмущенная местная жительница. В администрации кладбища пообещали провести проверку по факту случившегося, сообщает Mkset.
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