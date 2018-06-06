Женщина умерла после разговора на пороге больницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у входа в Центральную клиническую больницу №23 скончалась пациентка, ранее посещавшая это медицинское учреждение. Как сообщает Tagilcity, лежащую на земле женщину обнаружили прохожие – на тот момент она была жива и разговаривала, но к приезду скорой помощи умерла. По словам очевидцев, бригада осмотрела тело и уехала.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что в этот день женщина приходила в больницу на процедуры. Она долго лечилась от онкологического заболевания в тяжелой форме. Проводится доследственная проверка.
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