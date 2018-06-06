В Тюмени мужчина рухнул с Моста влюбленных

В Тюмени 45-летний мужчина упал в реку с Моста влюбленных – его спасли двое молодых людей, сообщает Nashgorod. Потерпевший находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Пострадавший был доставлен в больницу РЖД, он сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Однако пока прогнозы давать рано", - отметили в региональном Департаменте здравоохранения.