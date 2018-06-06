В Омске произошел крупный пожар

Утром 6 июня в Омске случился пожар. Огонь охватил три торговых павильона. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Предположительно, виновником ЧП стал один из местных жителей. "Изначально повалил черный дым, как будто горела резина. Поэтому, возможно, именно непотушенные сигареты стали причиной пожара, в результате которого полностью выгорели три павильона", – цитирует очевидца gorod55. Информации о пострадавших нет.
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