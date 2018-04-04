Вскрылись подробности массового отравления таллием в Таганроге

Выяснились новые детали ЧП на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в декабре прошлого года. По имеющейся информации, 36-летний местный житель Владислав Шульга пошел на преступление из мести.

В прошлом году мужчина врезался на автомобиле в своего коллегу — юриста завода Сагиля Махмудова. Шульга покинул место аварии, а Махмудов обратился в полицию. В итоге 27 ноября Владислава лишили водительских прав, и он решил отомстить.

Уже в середине декабря у ряда сотрудников завода начали появляться симптомы отравления высокотоксичным таллием. Пострадали не менее 30 человек. У них ухудшилось зрение и началось выпадение волос, фиксировались жалобы на тремор рук, изменение цвета лица, а также сильные боли. У некоторых работников авиазавода возникло онемение нижних конечностей, передает Life.ru.

По подозрению в организации массового отравления тяжелым металлом задержали Владислава Шульгу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Напомним, 21 марта произошло массовое отравление в Волоколамске. Его причиной называют выброс газа на мусорном полигоне "Ядрово". В результате случившегося в больницах оказались десятки человек. Горожане собрались на стихийный митинг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями признал, что "Ядрово" доставляет большие неудобства. Он пообещал к 15 июня обеспечить "достаточно активную систему дегазации" на полигоне.