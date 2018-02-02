Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения

В Свердловской области сгорел деревенский дом, в котором 1 февраля 1931 года родился первый президент России Борис Ельцин. По предварительной версии, причиной пожара стала оставленная без присмотра печь.

ЧП случилось в селе Басмановское 26 января, но известно об этом стало только сейчас. Пожарные выяснили, что хозяева дома уехали в Тюмень, попросив присмотреть за жильем соседа Николая Шабунина.

Мужчина подошел к делу ответственно и оставил на ночь в печи воду, чтобы кипяток поддерживал тепло в помещении. В мороз могли перемерзнуть трубы водопровода, и соседи остались бы без холодного водоснабжения.

По предварительной версии, оставленная без присмотра неисправная печь стала причиной пожара. Когда пламя распространилось по комнатам, взорвался газовый баллон, сообщает Ura.ru.

Утром Шабунин открыл дверь, и изнутри повалил дым. Мужчина сразу вызвал пожарных, но к тому моменту огонь охватил всю деревянную конструкцию – спасти ее не удалось. По счастливой случайности никто не пострадал.

По словам хозяйки дома Юлии Казариной, к тушению не приступали, пока не обесточили здание. "В шесть утра сосед обнаружил дым внутри, через час местные пожарные приехали, а в десять только начали тушить. В девять утра мне позвонили, а дом сгорел к тому времени", — цитирует ее Znak.com.

Считается, что первый президент России Борис Ельцин родился в селе Бутка. Однако на самом деле политик появился на свет в Басмановском, расположенном в 17 километрах от Бутки. В соседнее село его родители переехали через несколько месяцев, пишет газета "Известия".