При столкновении поезда и грузовика в Югре пострадали дети

На железнодорожном переезде в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пассажирский поезд протаранил грузовик. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе четверо детей, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте работают медики и правоохранители. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.