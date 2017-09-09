При столкновении поезда и грузовика в Югре пострадали дети

На железнодорожном переезде в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пассажирский поезд протаранил грузовик. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе четверо детей, передает РИА Новости.
В настоящее время на месте работают медики и правоохранители. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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