В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Регионы

Нижегородский эсер Бочкарев стал фигурантом дела о хищении 12 миллионов

Александр Бочкарев. Фото: spravedlivo.ru
Нижегородские следователи планируют допросить руководителя фракции "Справедливая Россия" в областном законодательном собрании Александра Бочкарева в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении средств, выделенных на реализацию областной программы "Чистая вода".
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В СМИ опубликовано письмо начальника местного отдела внутренних дел в адрес председателя заксобрания Евгения Лебедева, в котором он просит организовать явку Бочкарева в качестве свидетеля по уголовному делу. Его возбудили в ноябре 2015 года по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса – мошенничество.

Скриншот fedpress.ru

Обвиняемым по делу походит директор ООО "Смарттек" Артем Володин, который, по версии следствия, с сентября по декабрь 2014 года путем обмана завладел денежными средствами администрации Володарска в размере более 12 миллионов рублей. Они были выделены на реализацию областной программы "Чистая вода". Следствие выяснило, что на момент совершения преступления одним из учредителей "Смарттека" был Александр Бочкарев.

На сайте контрольно-счетной палаты Нижегородской области опубликованы сведения о выявленных нарушениях при реализации адресной программы "Чистая вода в Нижегородской области на 2013–2017 годы" в Володарске. В рамках исполнения программы между администрацией города и ООО "Смарттек" было заключено концессионное соглашение на строительство сетей водоснабжения центральной части Володарска на сумму 24 с половиной миллиона рублей.

Региональная программа "Чистая вода" была разработана в 2013 году в целях развития сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и обеспечения населения Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

Среди нарушений значится то, что концессионное соглашение заключено при отсутствии банковской гарантии, она  была представлена спустя месяц после его подписания. Сообщившее об этот издание "ФедералПресс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов. На момент публикации 7 августа 2017 года Александр Бочкарев не отвечал на звонки журналистов.


Автор: Александр Комаров8 августа 2017, 18:06

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