Извращенец прокатил новорожденного за окном авто

Житель города Зеленогорска Красноярского края проехался на BMW на высокой скорости, при этом удерживая одной рукой новорожденного ребенка. Видеозапись инцидента была опубликована еще несколько лет назад, однако обсуждать ее в социальных сетях начали только сейчас.

На опубликованном в Сети видеоролике видно, как мужчина высунул новорожденного ребенка из окна BMW, после чего проехался с ним по загородному шоссе на большой скорости. При этом папаша совершил опасный маневр, развернув автомобиль, тем самым подвергнув жизнь малыша опасности.

Видеоролик опубликовали в группе "Типичный Зелек" лишь 6 августа 2017 года. Также автор поста прикрепил фотографию, на которой папаша стоит на краю крыши многоэтажного дома и держит ребенка за ногу в вытянутой руке. "Посмотри на этот Мир под другим углом (здесь и далее стилистика автора сохранена. – Прим. Ред.)", – прокомментировал на своей странице отец ребенка.

Большинство пользователей Сети негативно отнеслись к подобному отношению отца к своему ребенку, передает местное издание "7 канал Красноярск". "Больная тварь, а не „папа“, – написал один из них. "Такие безумные дураки всегда хорошо плодятся", – поддержал его другой пользователь.

Примечательно, что мужчина, зарегистрированный в социальной сети "ВКонтакте" под именем Роман Романов, регулярно публикует в интернете провокационные снимки. На некоторых из них он демонстрирует интимные части тела, иногда – не только свои. Друзья папаши периодически пишут в комментариях, что размещаемые им снимки "некрасивы". "Несмотри", – ответил мужчина одному из них.

В заключение отметим, что вскоре после того, как в соцсетях началось обсуждение видео и фотографий с ребенком, стражи порядка задержали Романа Романова. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают с ним и проверяют опубликованные материалы на наличие нарушений законодательства. Отметим, что, по словам подозреваемого, запись поездки на иномарке была сделана еще в 2014 году.