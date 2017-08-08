Самолет Бугульма – Москва экстренно сел в Казани

В аэропорту Казание совершил экстренную посадку самолет CRJ-200, выполнявший рейс из Бугульмы в Москву. Командир экипажа принял решение прервать полет из-за технических неполадок, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, у лайнера не сработала система закрылок. На борту находились 42 пассажира и три члена экипажа, передает "Газета.ru". Никто не пострадал.