Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе

Скрипач Коган умер от рака Липницкая завершила карьеру Эксклюзив Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
12:08
Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:38
Названа дата избавления Москвы от пробок
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:02
Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле
10:57
Ученые рекомендовали есть больше жира
10:48
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
10:40
Медленная ходьба повышает риск смерти
10:30
На детской площадке в Москве нашли труп
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
07:58
Названы дата и место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом
21:58
Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
21:56
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:15
Мерзавец подсыпал Волочковой смертельный яд
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
20:15
"Жди меня" осталась без ведущего
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:39
Эксперты просят запретить старые автобусы
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
19:03
На Тайване обнаружили клубок пришельцев (видео)
18:37
На Малахова набросились из-за провального шоу
18:29
На западе Украины разбился самолет
18:26
В Россию идет смертельный грипп
18:11
На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала
18:08
Бузову в шоу "Танцы" выставили на посмешище
17:56
Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи
17:56
Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери
17:39
Гройсман раскрыл газовую диверсию на Украине
17:36
Пенсионеров на Первом канале заставили плясать перед Галкиным
17:31
Центробанк ввел временную администрацию в банке "ФК Открытие"
17:05
Водитель Mercedes откупился от сбитой 85-летней старушки печеньем
17:01
Липницкой заинтересовался известный ведущий
17:01
Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии
16:56
Продлить лето можно на выставке
16:43
Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
16:39
Ольга Прокофьева с семьей удрала из России
16:35
Половине россиян пригрозили скорым диабетом
16:26
В московских садах осы объявили охоту на детей
16:13
В Москве в День города военные разгонят тучи
15:58
Олеся Судзиловская обескуражила признанием
15:52
Меркель поймали на провокации против России
15:52
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
15:52
Как изменилась Марина Александрова
15:47
Украинцы прикидываются русскими ради работы в ЕС
15:45
Тимати поразил вопиющей безграмотностью
15:43
Почему от россиян скрывают предотвращенные теракты
15:40
Молодая певица родила помощнику Путина
15:31
Станислав Попов: над танцем годы не властны, он все также прекрасен
15:22
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
15:21
Финалист Рио-2016 найден мертвым
15:05
Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября
15:04
Названа цена эксклюзивного автомобиля Lada Vesta
15:03
Во время диет человек "распадается" как раковый больной
14:50
Беременная Ковальчук показала трогательное фото
14:44
Жириновский откровенно о драке с женщиной
14:41
Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
14:35
Некрасовку ждет комплексное развитие
14:29
Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу
14:26
Что вытворяла Шарапова в новом платье
14:10
Ученые приравняли сахар к кокаину
13:49
Собчак в шоке от слежки за ее сыном
13:42
Рой пчел искусал детсадовцев на юге Москвы
13:34
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
13:32
Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера
13:29
Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
13:27
Ученые выяснили главную опасность соли
13:20
Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов
12:56
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
12:51
Плющенко резко ответил Тарасовой
12:50
Уральские бабушки самостоятельно отремонтировали дорогу
12:40
Липницкую послали к "поющим трусам"
12:38
В Мурманске полиция четыре месяца следила за клубом для взрослых
12:34
Правнук императора: России нужен Путин
12:29
В Иркутске студентка заказала убийство семьи ради квартиры
12:14
Почему ПВО Японии и США не сбили ракету КНДР
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Регионы

Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
C 2011 года руководство ЯНАО занимается выводом средств из бюджета. Всего региональный бюджет не досчитался как минимум 14 миллиардов рублей, пишет "Независимая газета" со ссылкой на "Первое антикоррупционное издание" (ПАСМИ).
прочитано 343 раза

В другом расследовании ПАСМИ – от 1 августа – речь шла о создании в ЯНАО многочисленных инвестиционных фондов. "Региональный-инвестиционный фонд "Ямал" получил за шесть лет 3,8 млрд рублей, "Центр развития инвестиционных проектов" – не менее 5 млрд, фонду "Сотрудничество Ямала" только в 2017 году планировалось выделить один миллиард рублей, фонд "Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО" ежегодно получает по 90 млн рублей на экспертно-консультационную деятельность с 2016 года", – приводит издание суммы.

ПО ТЕМЕ

Рейтинг губернаторов сменил лидера

Улюкаев назвал заказчиков своего ареста

Однако сфера ЖКХ стала одним из основных источников дохода для чиновников Ямала. "В августе 2011 года в рамках привлечения инвестиций в сферу ЖКХ губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сделал стратегическим партнером округа “Корпорацию СТС”, принадлежащую Артему Бикову. Биков поручил заместителю гендиректора своей компании "Интертехэлектро – Новая генерация" Михаилу Гилеву создать на Ямале компанию "Ямалкоммунэнерго", которая стала бы основным поставщиком теплоснабжения в округе. Компания была открыта и начала работать, а в 2012 году Михаил Гилев возглавил департамент по тарифной политике, энергетике и жилищно-коммунальному комплексу администрации ЯНАО. И почти сразу же, распоряжением Гилева в округе были вдвое подняты тарифы на горячую воду", – пишет ПАСМИ.

При этом, как утверждает издание, "в распоряжении был указан список льготников, для которых тариф остается прежним, в этот список попали все категории компаний и жителей ЯНАО". Формальное увеличение тарифов, как считают журналисты, было нужно, чтобы установить компенсационные выплаты из бюджета, покрывающие “разницу в тарифах”.

"В 2012 году компенсация составляла около 6 миллионов рублей. В 2013 году размер субсидии составил уже 831 миллион рублей, а в 2014 году округ заплатил "компенсацию" в размере 2,6 миллиарда рублей. В 2015 году компенсационные выплаты составили уже 4,6 миллиарда, в 2016-ом – 6 миллиардов, а по итогам 2017 года приблизятся к отметке в 8,5 млрд руб. Документы, иллюстрирующие всю эту схему есть в распоряжении редакции, отмечает издание.

При этом жалобы на деятельность губернатора и прокурора в Москву, в Генеральную прокуратуру и другие инстанции пока остались без ответа. Издание предполагает, что у руководства ЯНАО есть высокопоставленные покровители, в том числе, в Генпрокуратуре.

Редакция “Первого антикоррупционного СМИ” обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, первому заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко с просьбой провести тщательные проверки описанных фактов.

30 августа 2017, 11:00

комментарии

Политика

Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
Жириновский откровенно о драке с женщиной
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича

Шоу-бизнес

Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря

Проишествия

Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
В московских садах осы объявили охоту на детей

Lifestyle

Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Шоу-бизнес

Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка

Певец собирается обратиться к правоохранителям
Культура

Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана

Знаменитый скрипач тяжело болел
Происшествия

Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства

Подозреваемый в избиении блогера добровольно явился к следователям
Шоу-бизнес

13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах

Директор певицы объяснила, почему певица отказалась от приемной дочери

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
11-летняя россиянка спасла из огня шестерых детей
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru