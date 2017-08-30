Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе

C 2011 года руководство ЯНАО занимается выводом средств из бюджета. Всего региональный бюджет не досчитался как минимум 14 миллиардов рублей, пишет "Независимая газета" со ссылкой на "Первое антикоррупционное издание" (ПАСМИ).

В другом расследовании ПАСМИ – от 1 августа – речь шла о создании в ЯНАО многочисленных инвестиционных фондов. "Региональный-инвестиционный фонд "Ямал" получил за шесть лет 3,8 млрд рублей, "Центр развития инвестиционных проектов" – не менее 5 млрд, фонду "Сотрудничество Ямала" только в 2017 году планировалось выделить один миллиард рублей, фонд "Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО" ежегодно получает по 90 млн рублей на экспертно-консультационную деятельность с 2016 года", – приводит издание суммы.

Однако сфера ЖКХ стала одним из основных источников дохода для чиновников Ямала. "В августе 2011 года в рамках привлечения инвестиций в сферу ЖКХ губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сделал стратегическим партнером округа “Корпорацию СТС”, принадлежащую Артему Бикову. Биков поручил заместителю гендиректора своей компании "Интертехэлектро – Новая генерация" Михаилу Гилеву создать на Ямале компанию "Ямалкоммунэнерго", которая стала бы основным поставщиком теплоснабжения в округе. Компания была открыта и начала работать, а в 2012 году Михаил Гилев возглавил департамент по тарифной политике, энергетике и жилищно-коммунальному комплексу администрации ЯНАО. И почти сразу же, распоряжением Гилева в округе были вдвое подняты тарифы на горячую воду", – пишет ПАСМИ.

При этом, как утверждает издание, "в распоряжении был указан список льготников, для которых тариф остается прежним, в этот список попали все категории компаний и жителей ЯНАО". Формальное увеличение тарифов, как считают журналисты, было нужно, чтобы установить компенсационные выплаты из бюджета, покрывающие “разницу в тарифах”.

"В 2012 году компенсация составляла около 6 миллионов рублей. В 2013 году размер субсидии составил уже 831 миллион рублей, а в 2014 году округ заплатил "компенсацию" в размере 2,6 миллиарда рублей. В 2015 году компенсационные выплаты составили уже 4,6 миллиарда, в 2016-ом – 6 миллиардов, а по итогам 2017 года приблизятся к отметке в 8,5 млрд руб. Документы, иллюстрирующие всю эту схему есть в распоряжении редакции, отмечает издание.

При этом жалобы на деятельность губернатора и прокурора в Москву, в Генеральную прокуратуру и другие инстанции пока остались без ответа. Издание предполагает, что у руководства ЯНАО есть высокопоставленные покровители, в том числе, в Генпрокуратуре.

Редакция “Первого антикоррупционного СМИ” обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, первому заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко с просьбой провести тщательные проверки описанных фактов.