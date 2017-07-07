В Тамбове на авиашоу разбился самолет
Инцидент произошел 7 июля 2017 года в Тамбове на берегу реки Цны, передает местное издание "Онлайн Тамбов". Мероприятие проходило в честь выпускников ТГУ имени Державина. На место крушения выехали пожарные и медики. Через некоторое время ведущий авиашоу объявил, что при падении самолета никто не пострадал – вероятно, пилот успел катапультироваться. Тем не менее, по данным телеканала "РЕН ТВ", летчик погиб.
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