В Тамбове на авиашоу разбился самолет

На авиашоу в Тамбове произошло страшное происшествие. Один из самолетов при выполнении мертвой петли рухнул и загорелся, с места аварии повалили клубы черного дыма.

Инцидент произошел 7 июля 2017 года в Тамбове на берегу реки Цны, передает местное издание "Онлайн Тамбов". Мероприятие проходило в честь выпускников ТГУ имени Державина. На место крушения выехали пожарные и медики. Через некоторое время ведущий авиашоу объявил, что при падении самолета никто не пострадал – вероятно, пилот успел катапультироваться. Тем не менее, по данным телеканала "РЕН ТВ", летчик погиб.