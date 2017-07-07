Челябинская белка стала сотрудником МВД

В Главном управлении МВД по Челябинской области появился новый сотрудник. Стражи порядка приняли на работу в правоохранительные органы белку.

О трудоустройстве грызуна сообщили в официальной группе регионального управления МВД в социальной сети "ВКонтакте". "У нее ответственная задача – следить за порядком на территории Главка", – в шутку написал автор новости. Он прикрепил к посту видеозапись, на которой видно, как зверек бегает по стене ведомства от одного окна к другому.