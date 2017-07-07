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Омского фермера скормили свиньям из-за 200 тысяч рублей

Кадр из фильма "Большой Куш"
Гражданина Казахстана и его сообщницу обвинили в преднамеренном убийстве омского фермера. По версии следствия, пара скормила труп мужчины свиньям.
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"Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Казахстан и 43-летней жительницы Любинского района Омской области", – сообщается на сайте регионального управления прокуратуры. Предполагается, что женщина склонила своего спутника к убийству – она предложила напоить фермера, а затем убить его и похитить деньги.

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Гражданин Казахстана согласился с планом женщины. По данным следствия, 14 февраля 2017 года он задушил 57-летнего фермера, после чего вместе с подельницей забрал из его дома 200 тысяч рублей. Сообщается, что похищенные деньги они потратили на личные цели.

Примечательно, что правонарушители после убийства попытались уничтожить улики. "Для сокрытия факта совершения преступления мужчина перевез тело погибшего на свиноферму и скормил свиньям", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел: мужчина обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем и совершенном группой лиц по предварительному сговору, а его сообщница – в разбое и подстрекательстве к совершению убийства. Подозреваемые частично признали свою вину, отметив, что сумма похищенных средств была несколько ниже объявленной судом. В результате гражданина Казахстана арестовали, а в отношении женщины, матери троих детей, оформили подписку о невыезде.

Напомним, что информация о 40-летнем выходце из Казахстана, скормившем труп фермера свиньям, появилась еще в феврале 2017 года. Тогда сообщалось, что убийцей оказался мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за кражу. 

Автор: Константин Улюкаев7 июля 2017, 16:07

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