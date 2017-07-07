Сибирячка набросилась на удаливших органы юной дочери врачей
У юной роженицы возникли осложнения, после чего врачи удалили ей матку и маточные трубы. Мать школьницы обратилась с жалобой на действия медиков в прокуратуру.
"По качеству оказания медицинской помощи обратившейся пациентке в перинатальном центре была проведена внутренняя врачебная комиссия", – цитирует заместителя главврача по акушерско-гинекологической помощи Амурской областной клинической больницы Елену Николаеву Amur.info. Она добавила, что в качестве рецензентов на комиссию были привлечены сотрудники местной медицинской академии.
"Проведен анализ возможных факторов риска, анализ течения беременности, анализ оказания помощи", – говорит специалист. "Было оценено качество оказания врачебной помощи. Но на данный момент это дело находится в прокуратуре", - добавила Николаева. Раскрывать подробности она отказалась, сославшись на врачебную тайну и "этические аспекты работы".
В свою очередь амурский Минздрав провел проверку. В официальном ответе представители ведомства указали, что помощь пациентке была оказана в соответствии с законом. Теперь экспертизу проводят специалисты страховой медицинской компании АО "СОГАЗ-Мед".
Похожий инцидент произошел в феврале этого года в подмосковном Сергиевом Посаде. Там 16-летняя девушка после экстренного кесарева сечения потеряла ребенка. Ее родственники уверены, что трагедия произошла по вине врачей, сделавших инъекцию препарата, который вводят при угрозе срыва беременности.
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