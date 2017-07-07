Сбившую "пьяного" мальчика бросили за решетку

Железнодорожный городской суд отправил под арест виновницу ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Ольга Алисова пробудет за решеткой до 15 сентября.

Ходатайство об изменении меры пресечения Ольге Алисовой с подписки о невыезде на арест удовлетворено. Судья Светлана Двуреченских огласила решение 6 июля, передает РИА ФАН.

Виновница аварии не проживала по своему адресу и не являлась на встречи с его коллегами, кроме того, она нарушила подписку о невыезде и сменила место работы, сообщает "Интерфакс". Следствие считает, что Ольга Алисова может скрыться или оказать давление на потерпевших и свидетелей, среди которых есть ее знакомые.

Адвокат Наталия Куракина подчеркнула, что ее подзащитной звонили по ночам. Она поинтересовалась причиной и отметила, что Алисова уже ознакомилась со всеми материалами уголовного дела.

Следователь пояснил, что с виновницей смертельной аварии пытались связаться в ночное время, поскольку та не отвечала днем. По его словам, материалы дела были дополнены. Прокурора убедили эти доводы, он согласился с позицией следствия.

Между тем Алисова стоит на своем, считая обвинения несправедливыми. "Моя подзащитная вину на сегодняшний день не признала", – сказала Куракина.

Напомним, резонансное ДТП случилось 23 апреля в Балашихе: во дворе жилого дома 31-летняя женщина насмерть сбила ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови шестилетнего мальчика в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители дошкольника обратились в Следственный комитет.