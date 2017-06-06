Под Петербургом девушка умерла от переохлаждения

В городе Отрадное Ленинградской области правоохранители обнаружили труп 18-летней девушки. По предварительным данным, она умерла от переохлаждения.
Известно, что девушка вела асоциальный образ жизни, выпивала и употребляла наркотики. По факту смерти местной жительницы проводится проверка, передает Flashnord.
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