В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками

В селе Новокурупкаевка в Новосибирской области в результате возгорания в салоне машины заживо сгорели двое детей. По предварительным данным, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка играли со спичками, что и привело к пожару.

Сообщается, что за детьми присматривал их отец. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета России. Семья, в которой росли малыши, считалась благополучной.