В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками

Тяжелая болезнь Пугачевой Гороскоп на неделю Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Вторник 6 июня
Лента новостей
18:25
Россияне массово скупают Bentley
18:21
В Санкт-Петербурге пройдет конференция по сексуальности
18:10
Программа реновации стала намного лучше предыдущей
17:49
Мажоры на BMW разбились в аварии на Поклонной горе (видео)
17:41
Бедным россиянам раздадут по 10 тысяч
17:20
Питер погрузился в сказки Пушкина
17:15
"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
17:13
Володин предостерег от давления на жителей хрущевок
17:01
"Мичуринский проспект" подключили к линии
16:55
Найден неожиданный способ спастись от ожирения
16:53
Jaguar и Land Rover стали доступнее
16:33
Новый сезон "Отеля "Элеон" разочаровал телезрителей
16:24
Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии у границы
16:12
Сформирован шестой созыв Общественной палаты
16:03
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник
15:55
Дума за год разберет 20-тилетние "законодательные завалы"
15:53
Россиян накажут за жалобы в магазинах
15:47
Какими будут новые квартиры по программе реновации
15:44
В России рухнула ставка по ипотеке
15:38
Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина
15:37
Звезда фильмов для взрослых пошла в депутаты ради бомжей
15:30
Путин поддержал идею отзыва гражданства у террористов
15:13
Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции
15:12
Неутешительный диагноз приковал Елену Воробей к постели
15:11
Путин предложил ввести присягу для получающих гражданство
15:10
Вылечившийся от рака мужчина получил постоянную эрекцию
15:01
Для продления молодости суставов нужно съесть пять продуктов
15:00
Сергею Гармашу потребуется операция
14:32
В Коломенском пройдет Kaspersky Geek Picnic 2017
14:28
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
14:25
Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет
14:22
Подробности бракосочетания звезд "Дома-2"
14:10
Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
14:04
Почему украинский теплоход совершил неожиданный маневр в Черном море
14:03
Госдума примет качественный закон о реновации
13:57
Самые главные сериалы июня
13:55
Загадки и мистика в жизни Пушкина
13:50
Дикий медведь пробрался в жилой дом и сыграл на пианино (видео)
13:44
Найден способ воскрешать мертвых
13:40
Россия перехватила бомбардировщик США над Балтикой
13:37
Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
13:30
Собчак спрятала живот под перья
13:27
Почему по утрам болит голова
13:25
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
13:19
NASA открыло новые опасные астероиды
13:07
Rixos Premium Belek открыл двери в мир превосходного отдыха
12:59
Российские военные приобрели наноневидимость
12:58
Скончался создатель программы "Время"
12:47
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
12:34
В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов
12:33
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
12:26
Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире
12:18
Пригожин употребляет запрещенные препараты
12:16
Нюша сделала признание накануне свадьбы
12:15
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
12:09
Молодой муж побил Анну Грачевскую
12:05
Брат Ющенко "доказал" украинское происхождение древних греков
11:33
Актер Сергей Гармаш попал в ДТП
11:32
Алкоголь во время беременности уродует лицо ребенка
11:28
Мать утешает Бузову после обиды и предательства
11:27
Урганту было отвратительно от соседства с сыном
11:15
Общественная палата обновляет кадры
11:03
ВДНХ преображается на глазах
10:57
Названы причины аномального похолодания в России
10:57
На Ярославском вокзале у москвича украли 10 миллиардов
10:47
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
10:45
Болид взорвался на скорости 500 км/ч (видео)
10:44
Закон о реновации обсудят на парламентских слушаниях
10:29
Дарья Донцова: Мужчины цепляются даже за плохой очаг
10:27
Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет
10:24
Россия отказалась финансировать ПАСЕ
10:00
Астрономы открыли кипящую планету
09:59
В зоопарке живого осла бросили на растерзание тиграм (видео)
09:45
На красной ветке метро на рельсы упал пассажир
09:40
Россиянам разрешили брать ипотеку без первоначального взноса
09:35
Брак с Дианой принц Чарльз назвал трагедией
09:33
Российские авиакомпании за год потеряли миллиарды рублей
09:16
Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку
09:15
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
08:54
Названы лучшие университеты страны
08:39
"Женская версия" Сноудена подставила Москву
08:29
Мать рассказала о свадьбе Юлии Началовой
08:21
Россияне утопают в собственном жире
07:58
В Москве из авто юрисконсульта украли 600 тысяч рублей
23:15
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
21:52
О чем россияне чаще всего спрашивают Путина
21:41
Семенович попала в больницу из-за осложнения после операции
21:22
Вдова Ельцина назвала 90-е годы святыми
21:17
В центре Москвы загорелась ТЭЦ
20:55
Владимир Машков устроил переполох
20:52
Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
20:42
Солисток группы "Стрелки" назвали старушками
20:38
Собянин пообещал высокую явку на голосовании по реновации
20:15
Меланью Трамп распекли за платье-ночнушку
19:44
Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
19:40
Известный футболист умер во время тренировки
19:28
Шейк и Купера впервые сфотографировали с дочкой
19:15
В центре Москвы на тротуаре водитель сбил девушку и наорал на нее
19:06
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о разработке летающих машин
19:04
Москва и Белград будут укреплять бизнес-связи
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Пугачеву срочно прооперировали
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Регионы

В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками

прочитано 328 раз

В селе Новокурупкаевка в Новосибирской области в результате возгорания в салоне машины заживо сгорели двое детей. По предварительным данным, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка играли со спичками, что и привело к пожару.

Сообщается, что за детьми присматривал их отец. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета России. Семья, в которой росли малыши, считалась благополучной.

6 июня 2017, 15:54

комментарии

Политика

Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией

Шоу-бизнес

Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью
Пугачеву сразил сердечный приступ
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник
Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина

Проишествия

Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы

Lifestyle

Самые главные сериалы июня
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Шоу-бизнес

Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя

Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле

Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
Общество

Названы причины аномального похолодания в России

На территории страны установился "циклонический блокинг"
Шоу-бизнес

Молодой муж побил Анну Грачевскую

Телеведущая рассказала о семейной жизни

Гороскоп

Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию

Фоторепортажи

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Названа самая красивая замужняя россиянка

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

Российские дети отравились конфетами Порошенко
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru