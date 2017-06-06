В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками

В селе Новокурупкаевка в Новосибирской области в результате возгорания в салоне машины заживо сгорели двое детей. По предварительным данным, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка играли со спичками, что и привело к пожару.
Сообщается, что за детьми присматривал их отец. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета России. Семья, в которой росли малыши, считалась благополучной.
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