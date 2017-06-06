Российские дети отравились конфетами Порошенко
"Четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка были госпитализированы после употребления неизвестного вещества под видом конфет", – сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, сладости нашел на улице один из ребят. И решил поделиться с друзьями, передает РИА ФАН.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Как сообщила замруководителя управления ведомства по Забайкальскому краю Любовь Дубина, врачи диагностировали у детей острое отравление ядом.
"Других жалоб на конфеты, в частности на конфеты "Бешеная пчелка", в регионе не поступало", – отметили в Роспотребнадзоре.
По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
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