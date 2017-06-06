Российские дети отравились конфетами Порошенко

В Чите пятеро детей оказались в больнице после того, как съели конфеты "Бешеная пчелка" фабрики Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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