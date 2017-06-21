Белгород шокирован страшной поножовщиной

Поножовщина, произошедшая в машине между пассажиркой и водителем Land Cruiser, шокировала белгородцев. Во время движения женщина выхватила нож, ранила водителя в шею, а когда неуправляемая машина врезалась в столб, заколола себя.

Land Cruiser, двигавшийся по объездной дороге в районе белгородского СитиМолла, неожиданно свернул с дороги и уткнулся в придорожный столб. Выглядело это так, будто автомобиль внезапно оказался неуправляемым. Подоспевшие на помощь оказавшиеся неподалеку очевидцы потом рассказывали, что из машины выпал раненый водитель, а в салоне осталась женщина с ножом.

"Мы проезжали в это время мимо по работе. Остановились, чтобы оказать помощь. Увидели, что открыта водительская дверь и рядом мужчина с ранением шеи. Позвонили на свой диспетчерский пульт, чтобы они вызвали скорую и полицию", – рассказал журналистам очевидец происшествия, сотрудник охранного предприятия.

Во время движения 60-летняя пассажирка ударила в шею ножом 61-летнего водителя. Неуправляемый Land Cruiser пересек встречку и врезался в столб. Оставшаяся в салоне пассажирка отказывалась покидать автомобиль. В руке она сжимала кухоный нож, иногда приставляя его к своей груди. Было видно, что женщина не в себе.

"Ты боишься, что убила его?", – спросил один из очевидцев. Женщина закивала. Собравшиеся вокруг машины пытались убедить закрывшуюся в машине пассажирку, что мужчина жив и ей ничего не грозит – говорили все, лишь бы женщина отбросила нож. Но та не реагировала и только иногда делала попытки завести автомобиль.

"Я подлез под капот, отключил клеммы аккумулятора, чтобы она не уехала. Первым на место прибыл участковый, он стал общаться с женщиной через открытое окно. А когда подъехала скорая, она, наверное, испугалась и ударила себя в грудь. Может, в сердце: крови было много", – рассказал "БелПрессе" очевидец.

Подоспевшая "скорая" увезла раненого водителя в реанимацию. Он жив. А вот женщина к моменту появления медиков уже успела ранить себя ножом. Через несколько минут она скончалась. Следственный отдел по Белгородскому району возбудил уголовное дело по факту трагедии.