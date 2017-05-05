Кто накормит бойцов Росгвардии

Национальная гвардия России переходит на современную систему организации питания. По примеру армейских подразделений, снабжение продуктами перейдет на аутсорсинг.

Подобная система в армии действует с 2010 года. Раньше пищу готовили сами солдаты, что зачастую сказывалось на ее качестве. Благодаря внедрению аутсорсинга военнослужащие смогли посвятить освободившееся время профильной подготовке. А на кухнях стали работать профессиональные повара.

Благоприятно новая система сказалась и на меню. Завтраки, обеды и ужины подаются по принципу шведского стола. Так, на обед предлагается на выбор два супа, два салата, три горячих блюда, гарниры и напитки. По энергетической ценности суточный рацион превышает калорийность меню в армиях других европейских стран.

Подробностей того, как именно будет организована аутсорсинговая система в Росгвардии, пока нет, но, не исключено, что будет использована схема Вооруженных сил или близкая к ней. К подобным изменениям Росгвардия пришла всего за год существования, совершенствование новой структуры идет опережающими темпами. Сказывается опыт главнокомандующего национальной гвардией Виктора Золотова, накопленный им за годы руководства внутренними войсками МВД.

Указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии президент России Владимир Путин подписал в апреле 2016 года. Главные задачи службы – обеспечение территориальной целостности и обороны государства. Однако в прошедшем году бойцы Росгвардии также обезвреживали взрывные устройства, тушили крупные пожары, искали пропавших людей. Через несколько дней силы Росгвардии примут участие в охране правопорядка на массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы.