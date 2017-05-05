Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой

Потасовкой и стрельбой закончились поминки в селе Луцино Одинцовского района. Один из присутствовавших негативно высказался об усопшей.

Поминки матери организовали сотрудник полиции и его брат. За столом 17-летний студент железнодорожного техникума негативно высказался о покойнице. Юноша назвал ее жадной, припомнив отказ угостить его в детстве конфетами.

Эти слова разозлили старшего сына усопшей, который бросился на молодого человека с кулаками, передает телеканал "360". Остальные встали на его защиту, завязалась массовая драка.

Полицейский достал ружье и начал стрелять в толпу. Пострадали пятеро человек: двое получили огнестрельные ранения, трое обратились к врачам с травмами иного характера.

Отец студента уточнил, что юношу избивали лопатой. По его словам, сын получил переломы черепа и шейных позвонков. В тяжелом состоянии потерпевшего доставили в реанимацию.

В конце апреля сообщалось о массовой драке в сауне на севере Москвы. По предварительным данным, конфликт произошел между посетителями и сотрудниками заведения.