В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила

В городе Павловске Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире умершего пенсионера взрывчатку. Стражи порядка нашли в подозрительном ящике центнер тротила.

По данным следствия, в квартире до осени 2013 года проживал мужчина, до выхода на пенсию работавший в Министерстве обороны. После его смерти жилье пустовало несколько лет. В 2017 году в помещение на Гуммолосаровской улице вошли рабочие, которые обнаружили подозрительный ящик и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 100 килограммов тротила, а также несколько сотен детонаторов и взрывпакетов. Кроме того, в ящике находились десятки тысяч патронов разного калибра.

Стражи порядка незамедлительно эвакуировали всех жильцов дома. Боеприпасы были отправлены на экспертизу, передает Lenta.ru.

Напомним, в 2013 году пенсионер оставил на станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге 740 граммов тротила в виде шашек без взрывателя. По данным следствия, мужчина извлек вещество из снаряда времен Второй мировой войны, его действия не были связаны с терроризмом.

Полицейские получили ордер на обыск квартиры пенсионера и обнаружили арсенал боеприпасов. В частности, были изъяты 58 патронов, минометный снаряд с запалом, четыре револьвера, пистолет, три взрывателя для мин, две ручные гранаты, два взрывателя и составная часть винтовки Мосина.