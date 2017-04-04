Названа дата панихиды по погибшим в петербургской подземке

Панихида по погибшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга пройдет в среду, 5 апреля, в 12:00. Траурная церемония состоится в Троице-Измайловском соборе.

"После панихиды будет совершен молебен о здравии раненных в теракте в петербургском метрополитене, многие из которых находятся в больницах", – сообщили в митрополии. Панихида пройдет и в Спасо-Преображенском соборе, где находится епархиальный штаб помощи пострадавшим. Начало в 11:00.