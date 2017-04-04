Фельдшера признали виновной в гибели детей на Сямозере

Суд вынес приговор женщине-фельдшеру, которая приняла за шутку звонок утопающих детей на Сямозере. Подсудимую приговорили к трем годам колонии-поселения – ее признали виновной в гибели 14 воспитанников местного лагеря, передает Ura.ru.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Воспитанники оздоровительного лагеря отправились с инструкторами на водную прогулку, однако во время шторма их лодки перевернулись. Как писали Dni.Ru, в результате погибли 14 детей.

