В Коми инвалида убили хлебным мякишем

Жительницу Республики Коми И. Романову осудили за жестокое убийство соседа-инвалида. По данным следствия, преступница расправилась с мужчиной с помощью хлебного мякиша.

"Женщина засунула в рот потерпевшему полиэтиленовый пакет с хлебной мякотью, что привело к его смерти от асфиксии", – рассказали в суде. Злоумышленница была приговорена к девяти годам лишения свободы, ее сообщник получил два года колонии, передает Flashnord.

