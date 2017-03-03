Заключенные подготовили Деду Морозу двухметровых подарок

Четверо заключенных из исправительной колонии №3 в Великом Устюге Вологодской области выполнили из металла двухметровую скульптуру Мухи-Цокотухи с самоваром, передает Flashnord. Творцы работали в цехе металлообработки и потратили на создание своего шедевра 200 килограммов железа, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН. Теперь скульптура отправится на вотчину Деда Мороза. Ранее заключенные уже дарили сказочному герою скульптуры Бабы-яги с черным котом и Колобка. Во ФСИН рассказали, что результатами труда цеха металлообработки в колонии №3 украшаются также скверы, улицы и храмы Великого Устюга.