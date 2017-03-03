Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
Элина с детства грезила о подиуме, представляя себя на экране телевизора. Ради того, чтобы стать еще красивее, модель решилась на операции. Она изменила нос, губы, грудь и ягодицы. Однако результаты пластики ее очень сильно разочаровали.
Девушка уверена, что пластические операции были большой ошибкой, поскольку разрушили ее будущую телевизионную карьеру и личную жизнь. Ромасенко устроила в местной клинике настоящий скандал, передает РЕН ТВ.
Жертва пластики набросилась на хирурга с обвинениями. "Я вам не силиконовая на всю голову", – заявила врачу девушка. Из-за слишком больших имплантов груди у Элины развился сколиоз.
Не удовлетворила девушку и операция на "пятой точке", несмотря на то, что импланты для новой попы ей везли из самой Москвы. После пластики у модели разошлись швы.
Вдобавок ко всему, жених Элины жертв ради красоты не оценил и бросил невесту после того, как увидел ее преображение. Девушка призналась, что хотела сделать любимому сюрприз. На свидании, когда дело дошло до близости, по ее словам, "у него просто упал" и ее самооценка "опустилась вместе с ним".
Хирург брать на себя ответственность за результат операций отказался. Со слов Ромасенко, в клинике ей не выдали никаких документов. Девушка составила претензию на имя главврача.
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