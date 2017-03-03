Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике

Известная в Ростове-на-Дону модель Элина Ромасенко стала жертвой пластической хирургии. Вместо шикарных форм девушка получила "блуждающие ягодицы" и лишилась секса.

Элина с детства грезила о подиуме, представляя себя на экране телевизора. Ради того, чтобы стать еще красивее, модель решилась на операции. Она изменила нос, губы, грудь и ягодицы. Однако результаты пластики ее очень сильно разочаровали.

Девушка уверена, что пластические операции были большой ошибкой, поскольку разрушили ее будущую телевизионную карьеру и личную жизнь. Ромасенко устроила в местной клинике настоящий скандал, передает РЕН ТВ.

Жертва пластики набросилась на хирурга с обвинениями. "Я вам не силиконовая на всю голову", – заявила врачу девушка. Из-за слишком больших имплантов груди у Элины развился сколиоз.

Не удовлетворила девушку и операция на "пятой точке", несмотря на то, что импланты для новой попы ей везли из самой Москвы. После пластики у модели разошлись швы.

Вдобавок ко всему, жених Элины жертв ради красоты не оценил и бросил невесту после того, как увидел ее преображение. Девушка призналась, что хотела сделать любимому сюрприз. На свидании, когда дело дошло до близости, по ее словам, "у него просто упал" и ее самооценка "опустилась вместе с ним".

Хирург брать на себя ответственность за результат операций отказался. Со слов Ромасенко, в клинике ей не выдали никаких документов. Девушка составила претензию на имя главврача.