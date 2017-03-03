Извращенец месяц преследовал школьника в метро

В полицию обратился житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, что целый месяц – с 17 января по 17 февраля 2017 года – по утрам в вагоне метро извращенец приставал к его 12-летнему сыну. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний безработный, передает Flashnord. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".