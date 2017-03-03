В Зауралье подрались водители автобусов (видео)

В Кургане водители автобусов устроили драку прямо на дороге. Очевидцы сняли инцидент на видео, передает URA.RU.
Никто из мужчин в потасовке серьезно не пострадал. По данному факту муниципальное казенное учреждение "Транспортные перевозки", в котором работают участники драки, проводит разбирательство.
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