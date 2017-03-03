Ужасы ЖКХ в Хабаровском крае

Управляющие компании Хабаровского края крайне оригинально подходят к решению жилищно-коммунальных вопросов в регионе. Они не только допускают перебои с электричеством, отоплением и горячей водой, но и предлагают жителям самим заниматься обслуживанием своих домов.

Жители Хабаровска не первый день находятся в состоянии крайнего возмущения из-за подхода местных властей к сфере ЖКХ. Очередной виток недовольства местных жителей был связан с появившимися в начале марта в их подъездах объявлениями. В них говорилось о том, что собственники жилья должны сами убирать сосульки с крыш балконов, карнизов, навесов и других выступающих конструкций.

Хабаровчане с таким подходом местных коммунальщиков не согласны. Они считают, что за уборку, в том числе, и очистку домов от наледи должны отвечать управляющие компании. И можно было бы игнорировать выдвигаемые требования, если б за отказ от уборки не угрожали штрафамиот 1 тысячи до 25 тысяч рублей.

Впрочем, коммунальной работой недовольны и в других населенных пунктах Хабаровского края. На днях в Тугуро-Чумиканском районе оштрафовали компанию "ЖКХ-Восход", из-за которой жители поселка Чумикан регулярно оставались без света. Суммарно за 2016 год люди оставались без света на протяжении 300 часов (12,5 суток).

Удивить периодическими отключениями электроэнергии, отопления и горячей воды жителей региона уже сложно. Так, в Хабаровске лишь в феврале произошло несколько порывов труб, в результате которых без тепла оставались не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры. А в поселке Некрасовка более 200 жителей остались без электричества из-за упавшего на линию электропередач дерева. И проблемы бы не было, если б управляющая компания вовремя приняла меры.

Не понаслышке хабаровчане знакомы и с экологическими проблемами. Одно из последних серьезных происшествий имело место в городе Бикин. В местную реку Низинную попали канализационные стоки. Бывает, конечно. Но почему прорыв канализационной трубы случился в конце декабря, а к ее починке приступили лишь спустя две недели?

Результатом аварии и последующей нерасторопности коммунальщиков стало затопление нечистотами около 400 квадратных метров земли и их попадание в реку. Взятые пробы показали опасность воды для здоровья, и жителям запретили пользоваться колодцами. В ходе разбирательств выяснилось, что канализационный коллектор прорвало из-за халатности местных властей.

Износ оборудования составлял почти 90%, и в прошлом году суд обязал муниципалитет заменить его. Однако капитального ремонта не последовало. Более того, проведение работ даже не было в планах властей. После аварии и загрязнения реки было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Несмотря на очевидно неудовлетворительное обслуживание, управляющие компании не стесняются постоянно повышать тарифы на свои услуги. В поселке Эльбан за три месяца отопление подорожало на 12 рублей за гигакалорию. У населения региона складывается впечатление, что за их деньги власти и коммунальщики решают какие-то свои проблемы. Меж тем, воз проблем в сфере ЖКХ остается на месте многие месяцы.