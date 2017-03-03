Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу

Медики Екатеринбурга не довезли больного семилетнего Константина до больницы. Врачи кареты скорой помощи высадили ребенка после конфликта с его отцом.

Родители мальчика вызвали медиков на дом из-за поднявшейся у Константина температуры, сообщает Life.ru. Врачи предложили госпитализировать ребенка, однако уже по пути в больницу они высадили его на обочине Серовского тракта.

По словам источника в службе скорой помощи, отец мальчика Вячеслав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил с фельдшерами в автомобиле в конфликт. Информатор заявил, что родственник больного "начал ругаться, когда их повезли по объездной дороге". "Мужчина заявил, что это длинный путь, и устроил скандал. С этого и началась ссора", – пояснили в службе.

Сами врачи кареты скорой помощи отметили, что разозленный Вячеслав сломал боковую дверь транспортного средства. Во время ссоры между мужчиной и медиками у мальчика началась истерика, и он начал задыхаться. В результате больной вместе с отцом ненадолго вышли из автомобиля на улице Серовский тракт, однако сразу после этого "машина с докторами уехала".

Вячеславу с больным ребенком пришлось добираться до дома "на попутках". После этого он подал заявление в полицию. Водитель скорой помощи подал встречное обращение.

Отметим, инциденты, связанные с каретами скорой помощи происходят сравнительно часто. Например, в начале февраля автомобиль бригады Кемеровской области сломался на пути к роженице. "Бригада передала данную информацию фельдшеру по приему вызовов. Без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел "вызов отменен", – сообщается на сайте Следственного комитета России.