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Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
Как сообщили очевидцы, на одной из улиц Курска прохожие заметили мужчину, который пытался по проводам перейти с крыши одного многоэтажного дома на другой. Примерно на середине пути молодой человек сорвался и упал с высоты 30 метров.
От полученных травм горе-канатоходец скончался. Этот момент был снят на видео одним из свидетелей трагедии.
По информации источника Life.ru, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства данного инцидента.
Тем временем стало известно, что погибший работал кальянщиком в одном из местных заведений. Примечательно, что он жил далеко от района, где произошло происшествие. За два дня до трагедии юноша отметил свое 20-летие. Как заявили в Следственном комитете, 20-летний Федор Р. употреблял запрещенные вещества. Об этом стражам порядка сообщили родители погибшего.
"Мы дозвонились до родителей молодого человека. Отец рассказал, что мальчик употреблял наркотики и одно время даже проходил лечение из-за этой проблемы", — рассказал журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по Курской области Максим Рассамакин.
Ранее сообщалось, что в Москве постоялец гостиницы выпал из высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Как писали Dni.Ru, трагедия произошла 14 января. 18-летний москвич прыгнул с 86-го этажа и упал на стоящий внизу автомобиль Gelandewagen. От полученных травм молодой человек скончался.
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