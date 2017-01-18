Российская порноактриса просит спасти больного раком брата

Смоленская порноактиса Ксения Белкина, известная в киноиндустрии под псевдонимом Cherry Bright, обратилась к своим подписчикам в социальных сетях за помощью. Она ищет доноров крови для своего младшего брата.

Медики диагностировали у Кирилла Белкина раз крови, сообщают смоленские СМИ. Сбор донорского материала прекратится 19 января.

"Белкину Кириллу Александровичу 08.04.2009 года рождения поставлен диагноз – лейкоз (рак крови). Нужна кровь на тромбоциты любой группы крови, резус не имеет значения", – написала на своей странице "ВКонтакте" Cherry Bright.

Уроженка Смоленска Ксения Белкина закончила школу №33. После выпуска она поступила в Санкт-Петербургский академический университет по направлению "Финансы и кредит". В скором времени она нашла работу в порноиндустрии.

Сейчас Ксения Белкина живет в Европе. В интервью изданию "Главный Региональный" Cherry Bright призналась, что и в дальнейшем планирует сниматься в порнофильмах. При этом она отметила, что в ее работе ей больше всего нравится сам процесс съемки. В социальной сети ask.fm на анонимный вопрос "Ну как же так-то?" актриса ответила: "Обычно, я люблю секс ,почему бы и нет".

Отметим, что смоленская школа №33 известна и по ряду других причин. Во-первых, незадолго до Ксении Белкиной из этого учебного учреждения выпустилась еще одна будущая порнозвезда Ангелина Дорошенкова. Во-вторых, в 2016 году школа №33 вошла в рейтинг 500 лучших школ России.

Morning photo ���� Фото опубликовано Ally Breelsen (@ally__breelsen) Янв 15 2017 в 8:45 PST

Ранее из-за судьбы двух бывших выпускниц в СМИ даже появились слухи о проверке учебного учреждения. "Меня немало удивляет тот факт, что моя история получила такой резонанс. Я осознанно сделала свой выбор, будучи уже взрослым человеком. Если уж проверять школы, то почему бы не заняться статистикой того, сколько подростков и выпускников состоят на учете в наркодиспансере и находятся в местах не столь отдаленных. Я же работаю в легальном бизнесе в Европе, и это не преступление", – цитирует Ксению Белкину "МК".