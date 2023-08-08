Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве

Жители столицы могут заказать как простую, так и генеральную уборку квартиры.

Москва – современный многомиллионный мегаполис, у жителей которого зачастую не хватает времени на домашние заботы. Все чаще граждане предпочитают заказывать услуги клининга, тем более, что профессиональная уборка квартиры стоит не так уж и дорого.

По данным издания РБК, средний чек в Москве за клининг во втором квартале текущего года не превышал 2500 рублей. При этом стоит учитывать, что конечная цена услуги будет зависеть от набора заказанных работ, а также от площади недвижимости.

Цифры слегка отличаются в зависимости от маркетплейса. Услуги клининга в основном можно рассчитывать по формуле: одна тысяча рублей за генеральную уборку одной комнаты или 500 рублей простую уборку.

Генеральная уборка квартиры в Москве обойдется в среднем в 4500 рублей. Однако данный вид работ включает в себя ряд дополнительный опций, в том числе, промывку холодильника, микроволновки и кухонной плиты. Также специалист может привести в порядок люстры.

Сотрудник клининговой компании при заказе генеральной уборки будет использовать для работы более агрессивные средства, которые справляются даже с окаменевшей грязью. Дороже всего жителям Москвы обойдется уборка квартиры после ремонта. Средний чек – 5500 рублей.

Кстати, услуги клининга особенно актуальны для пожилых людей, которым элементарно не хватает сил на домашние заботы. В Кемерово 75-летний пенсионер настолько обессилил, что потерял сознание. Спасителям пришлось вскрывать дверь, чтобы добраться до пострадавшего, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".