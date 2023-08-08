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Вторник 8 августа

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Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность

Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность
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Лето подходит к концу, но россияне вовсю исследуют природные территории. Чтобы вдоволь насладиться теплыми денками, арендовать недвижимость вдали от шумных дорог – отличное решение.

В Челябинской области в июле значительно подскочил спрос на загородные коттеджи. Как сообщает URA.RU, эксперты связывают наплыв арендаторов с временем года. На то и сезон отпусков, чтобы не сидеть на одном месте.

На Южном Урале природа роскошная, поэтому уехать подальше от города однозначно стоит. В центре Челябинска есть бор, где местные собираются, чтобы надышаться чистым воздухом, которого так не хватает из-за многочисленных заводов. Однако вследствие скопления народа и расположенного на территории парка это место значительно уступает загородным лесным массивам.

В минувшем месяце цена за сутки проживания в коттедже Челябинской области состаляла примерно 5 тысяч рублей. Для тех, кто не успел, не захотел или не смог провести отпуск в других частях Росии или за рубежом, это хороший вариант. Можно поехать пожить на природу с компанией друзей и оплатить стоимость аренды в складчину.

Отдыхая в съемном жилье за городом не стоит забывать об экологии. Убирать мусор и беречь окружающую среду — задача каждого осознанного человека.

При этом локация совершенно не имеет значения. И Челябинская область, и все остальные не должны пострадать из-за человеческой грязи. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в столичном регионе за незаконные навалы мусора активно штрафуют, так что брошенные как попало отходы жизнедеятельности еще и бьют по карману.

8 августа 2023, 08:02
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда поехать в отпуск в России: гостеприимный Челябинск ждет туристов

Фото: Наталья Коваленко
Фото: Наталья Коваленко
Фото: Наталья Коваленко
Фото: Наталья Коваленко
Фото: Наталья Коваленко
Фото: Наталья Коваленко

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