Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: объяснил дизайнер

Эксперт призвала выбрать для квартиры антивандальные покрытия.

Многие граждане рассматривают недвижимость как инструмент для инвестиций. Они покупают квартиру и сдают ее в аренду. Однако со временем жилье приходит в негодность, особенно если по доверчивости впустить туда не самых добросовестных квартирантов.

Как минимизировать риски при подготовке квартиры к даче в аренду, объяснила дизайнер Вероника Антелава. Она призвала арендодателей использовать в доме антивандальные покрытия. Оптимальным решением будет уложить плитку и кварцевый ламинат на пол, а стены покрасить. Особенно это актуально для жильцов с питомцами.

Более того, дизайнер подчеркнула, что ремонт арендной квартиры в идеале должен быть выполнен в стиле минимализм. Во-первых, собственник недвижимости сократит финансовые вложения, во-вторых, жильцам будет проще создать собственную атмосферу.

Что касается мебели, то эксперт порекомендовала в интервью "Газете.ру" обращать внимание на многофункциональные модели, отличающиеся высоким качеством. Она напомнила, что далеко не все квартиранты добросовестно относятся к арендному жилью, поэтому лучше потратиться на прочные материалы.

Кроме того, дизайнер отметил, что минимальный объем мебели для арендной квартиры должен включать в себя диван-кровать, кухонный гарнитур, а также эргономичную систему хранения. Об этом сообщает RT.