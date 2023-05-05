В Новую Москву переезжают из-за экологии

И из-за более низких цен на жилье.



Главная причина, почему жители "старой" Москвы решают переехать в квартиру в Новой Москве – лучшая экологическая обстановка. Такой вариант выбрали 37% участников опроса, который провел застройщик "Родина".



Еще 28% сообщили, что основная причина выбора жилья в ТиНАО – более доступные цены. Средняя цена "квадрата" в новостройках на присоединенных территориях сейчас составляет 226 тыс. рублей, а внутри МКАД – 400 тыс. рублей.

"Бронзу" получила более современная инфраструктура. Такой вариант выбрали 17% респондентов. Столичные власти неоднократно заявляли, что развитие присоединенных территорий является одним из приоритетов. В последние годы в ТиНАО появилось множество социальных объектов, деловой и рекреационной инфраструктуры, новые дороги и станции метро.

Каждый десятый опрошенный сообщил, что переезд был связан с желанием сменить социальную обстановку.

Наконец, 8% респондентов в качестве главной причины назвали транспортную доступность.