Могут ли конфисковать недвижимость за неуплату алиментов: объяснил юрист

Верховный суд РФ принял решение.

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Российское законодательство позволяет в ряде случаев конфисковать за те или иные нарушения недвижимость. Разумеется, решение по данному вопросу должен вынести суд. Очень показательным для родителей, выплачивающих алименты, стал недавний приговор Верховного суда РФ.

Служители Фемиды запретили отцу, у которого снизился доход из-за смены работы, уменьшить сумму алиментов для детей. Это значит, что у гражданина может накопиться долг, если он не найдет дополнительные источники дохода.

Однако за долги по алиментам можно лишиться недвижимости. Об этом рассказа юрист Юрий Капштык. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" он подчеркнул, что имущество должника может пойти в счет погашения задолженности.

По данным РИА ФАН, конфисковать за неуплату алиментов можно даже единственную квартиру. По словам эксперта, такое решение может быть принято, если должник может продать недвижимость и приобрести жилье меньше. Тогда разница пойдет в счет долга.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что изъять недвижимость у гражданина могут за неуплату долгов по ипотеке или другим кредитам. Конфискация также распространяется на жилье коррупционеров. Третья причина – недобросовестное поведение собственника.