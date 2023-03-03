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Пятница 3 марта

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Черные стены, гнилой забор: Что таит в себе заброшенная хата на краю Беловежской пущи

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Строение в пуще простояло много десятков лет.

Фотограф и бывший охотовед Александр Пекач родился и вырос на хуторе в Беловежской пуще. Его отец лесничий с детства прививал любовь к природе, при этом мечтал вырастить сына охотника. После университета Александр стал работником национального парка "Беловежская пуща", а потом решил, что его призвание – фотография дикой природы.

Александр считает Беловежскую пущу своим домом. Он так сильно любит это место, что не смог бы охотиться на животных. Десять лет назад Александр купил нежилой дом на окраине пущи и восстановил его. Задумывалось, что хата станет местом, где могут останавливаться фотографы, приезжающие снимать зубров, волков, оленей, а также птиц Беловежской пущи. Но сегодня туда может приехать каждый и отдохнуть, и насладиться красивой природой.

Дом 1953 года прекрасно сохранился. На потяжении пяти-восьми лет дом пустовал, хозяева бросили его и уехали. Конечно, дом без людей начинает медленно разрушаться, стены почернели. Поэтому Александру было над чем поработать, но его это не пугало, ведь Беловежская пуща – его дом.

"Дом был весь такой старый, сырой, брошенный. На участке были как в старндартном белорусском доме – курятники, свинарники, гаражи, какой-то гнилой забор. Я все это убрал", – рассказал Александр.

Дом практически остался таким, каким и был, новый хозяин лишь восстановил его. Сейчас это жилье стоит на самом краю Беловежской пущи, и теперь является ее своеобразным началом.

3 марта 2023, 10:00
Дом. Фото: скриншот с видео Realt/ Youtube
Realty/Youtube• Требует проверки

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