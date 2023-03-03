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Пятница 3 марта

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"Публичный дом": всплыла страшная правда жизни потратившей миллионы Гузеевой

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Гузеева сильно ошиблась .

Лариса Гузеева живет в огромном доме площадью 270 квадратных метров, отделанном в викторианском стиле и украшенном декором с цветами. В особняке Гузеевой, который стоит на десяти сотках, есть несколько спален и санузлов, просторная веранда и огромная кухня, совмещенная с гостиной. Телезвезда вложила в свою недвижимость более 60 миллионов рублей, однако оказалась жертвой некачественного ремонта. То ли ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале сэкономила деньги на строительной бригаде, то ли просто не повезло, но теперь все в доме придется переделывать.

Дизайнер интерьера Антон Мединский пришел в ужас от увиденного в доме Гузеевой. Он считает, что интервьер жилья ведущей давно устарел. особенно уродуют пространство обои с уродливыми огромными цветами, которые портят все.

"Это выглядит сейчас очень уныло. Все Подмосковье в таких домах. Везде стоят эти классические кухни и мебель, которую хочется взять и выбросить", – возмутился дизайнер.

По его словам, обои с розами выглядят просто ужасно. Такой интерьер больше подойдет "публичному дому", чем квартире артитстки. Добавляют уродства розы на кухонном фартуке. По мнению дизайнера, все это нужно немедленно переделывать.

Ранее Ларису Гузееву обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом и фильтрами, сообщает Пятый канал. Однако ведущая все опровергла. Стоит отметить, что в последнее время в жизни звезды и правда происходит много перемен, так что не удивительно, что порой она сама на себя не похожа. Так, недавно певица Клава Кока намекнула на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся!" и намекнула, что заменит Гузееву в роли ведущей, пишет ОСН.

3 марта 2023, 09:20
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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