Почти треть квартир в Москве дешевле 10 млн

Предложение такого жилья выросло на 71%.



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Всего за год количество квартир стоимостью до 10 млн рублей в столичных новостройках увеличилось более чем на 71%, до 16,8 тыс. лотов. С одной стороны, это связано с рекордными объемами предложения, с другой – с активной скидочной кампанией со стороны застройщиков.



Сейчас на квартиры стоимостью до 10 млн рублей приходится 30% от всех лотов, выставленных на продажу. Больше всего доступного жилья представлено в жилых комплексах на юго-востоке городе, где каждая пятая квартира укладывается в указанный бюджет. Меньше всего квартир дешевле 10 млн рублей – 0,01% от всех лотов – в центральных районах города.

В старых границах Москвы покупатель с бюджетом до 10 млн рублей может рассчитывать на покупку студии, "однушки" или "двушки". В Новой Москве за такую цену можно приобрести и квартиру с тремя комнатами.

На вторичном рынке также выросла доля квартир стоимостью до 10 млн рублей – на 16%, до 17,4 тыс. лотов. Больше всего таких лотов представлено в жилых комплексах в Новой Москве (27%) и в ЮВАО (13%). Максимум, на который стоит рассчитывать с таким бюджетом на вторичном рынке, – это двухкомнатная квартиры. Предложение "трешек" по такой цене не превышает 100 лотов.