Топ-10 районов Москвы с дешевым жильем

Состояние Дроздова в больнице Тесты Роман Акиньшиной и Козловского Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли "Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского

Лента новостей

Четверг 2 февраля

04:08Топ-10 районов Москвы с дешевым жильем 02:27Дефекты новостроек станет сложнее скрывать 00:08Ефимов день: традиции и приметы на 2 февраля 22:20"Некуда идти": докатившийся до развода Агутин покаялся на пороге перед Варум после измены 22:00"Рисков много": угодивший на операционный стол Киркоров в тяжелом состоянии 21:40"Зацепило и ранило": сестричка обнародовала завещание Началовой спустя четыре года после смерти 21:20"Вечная память”: 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир 21:00Показавшая свой краснющий бугорок жена Петросяна взяла в рот: Традиция 20:40Высмеял Петросяна, втоптал в грязь Земфиру, унизил Бузову: громкие выходки скандалиста Лозы 20:20До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове 20:00"Как приятно и неожиданно!": сунувшая руку в трусы Муцениеце пошла вразнос у всех на виду 19:40“Срочно”: увидевшая себя в зеркале Заворотнюк взмолилась о помощи 19:20Носит парик и работает на лекарства: брошенную женихом Волочкову раздавила тяжелая болезнь 19:00“Всегда пробивалась не только талантом”: вскрылась жалкая ипостась гавкающей Хаматовой 18:40"Ты мне всю жизнь сломал!": Малышева осрамила мужа на всю Россию после 35 лет брака 18:20Какая гадость: на Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек 18:00Подвергшаяся нападению пришельцев Катя Лель заявила о трансформации: Очень сильная энергия 17:40Стремительно стареющий Маликов превратился в деда после разрыва с женой 17:20Вышвырнул Аллочку: Неблагодарный Киркоров плюнул в спину страдающей на чужбине Пугачевой 17:00"Ого-го какой": показавшему свой торчащий причиндал Шаману влепили за наглость 16:40Бросившая сожителя пьяная Слава отдалась постороннему мужику 16:20Суд отправил журналиста Невзорова* в колонию за распространение фейков 16:00"Я деньги люблю": надувшая россиян на круглую сумму Собчак показала гниль 15:40До 5 лет тюрьмы: убившему оператора Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение 15:20Косит мор: сраженного смертельным недугом Сафронова госпитализировали вслед за Николаевым 15:00"Внутри": Объявившая о беременности Арзамасова раскрыла рождение малыша 14:40 Психосоматика болезней: о каких желаниях и эмоциях говорят наши недуги 14:20"Перестали финансировать": как опальный принц Гарри промотал наследство покойной принцессы Дианы 14:00Добила: Высокомерная Королева унизила перенесшего инфаркт больного Николаева 13:40"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами 13:20В Подмосковье семилетняя девочка провалилась под лед и погибла 13:00"Вырезали": объявлено о страшной участи резко сдавшего Галкина* 12:40Ты мой кайф": трек Джаро и Ханза "залетел" в топ Shazam 12:20В Свердловской области пять человек погибли от угарного газа 12:00"От ужаса орала и рыдала": племянник Повалий отправился воевать в Донбасс 11:40"Будут ампутировать": Врачи готовятся отрезать отмершие конечности тяжелобольного Костомарова 11:20В подмосковном Чехове электричка насмерть сбила 17-летнего студента 11:00Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов 10:40"Ненавижу ее": подравшийся с женой до крови Вдовиченков объявил о расставании 10:20Два трупа с ножевыми нашли в квартире после пожара в Лефортово 10:00"Бабушкин вариант": как с легкостью получить квартиру в Москве 09:40Попавшего в реанимацию переломанного Дроздова сняли на видео: Еле двигается и почти не говорит 09:20"Расчленить": Приходько вспорола упекшую в психушку родную дочь Машу Распутину 09:0013 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество 08:40Как кофе влияет на организм: объяснил врач 08:20Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей? 08:00Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно 06:12Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон 04:24В Москве растет доля квартир без отделки 02:08Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Топ-10 районов Москвы с дешевым жильем

74

Самые низкие цены – в Кузьминках.

Средний бюджет покупки квартиры в новостройках в десяти самых доступных районах Москвы к началу года составил 8,7 млн рублей. За год данный показатель почти не изменился.

Минимальная средняя цена предложения – 4,9 млн рублей – зафиксирована в Кузьминках. За год квартиры в этом районе на юго-востоке города подорожали на 1,1%. Это единственная локация в старых границах Москвы, где средняя цена ниже 5 млн рублей. На первичном рынке Кузьминок сейчас представлено два жилых комплекса.

В среднем в 7,2 млн рублей обойдется покупка в новостройках района Крюково. На локальном рынке продажи ведутся лишь в одном проекте, состоящем из восьми домов.

В Митино средняя сумма сделки составляет 8,8 млн рублей. Здесь продажи осуществляются в двух новостройках, или в четырнадцати домах.

В районе Алтуфьевский на северо-востоке города средний чек покупки составляет 8,9 млн рублей.

В бюджете до 10 млн рублей можно приобрести квартиры в новостройках в следующих районов: Северное Медведково, Текстильщики, Люблино, Солнцево и Гольяново.

Наконец, средняя стоимость лотов в новостройках района Нижегородский составляет 10 млн рублей.

За год сильнее всего подешевели Текстильщики (-3,4%). Самый заметный рост цен произошел в Кузьминках (+1,1%).

2 февраля 2023, 04:08
Бест-Новострой✓ Надежный источник

По теме

Где искать дешевые "однушки" в Москве

Названы самые дешевые районы Подмосковья

Дефекты новостроек станет сложнее скрывать

Верховный суд может повысить ответственность застройщиков.

Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

Технические пуски участков Большой кольцевой линии, строительство новых электродепо и продление действующих веток подземки – об этих и других событиях столичного метро рассказал мэр Сергей Собянин. Градоначальник опубликовал новый пост в своем телеграм-канале.

Собянин: Количество проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет более чем втрое

В столице будут прорабатывать 470 проектов комплексного развития территорий. На месте неэффективно используемых участков появится промышленная, общественно-деловая и жилая застройка, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов

Уголовное дело направлено в суд.

"Бабушкин вариант": как с легкостью получить квартиру в Москве

Новомодный способ позволит решить сразу две проблемы.

В Москве растет доля квартир без отделки

Так застройщики реагируют на кризис.

Выбор читателей

31/01ВтрАрест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался 31/01ВтрСлезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова 31/01Втр"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову 31/01ВтрНе смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию 31/01Втр"Плохо": Отец сообщил о печальном состоянии отрезанного Костомарова 01/02Срд"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами