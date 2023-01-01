Красиво и без ремонта! Простые советы по преображению старой квартиры

Если вы живете в квартире, дизайн которой выполнен в постсоветском стиле, и мечтаете что-то изменить, но нет возможности затеять крупный ремонт, специально для вас есть несколько простых советов по преображению жилья.

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Очень важно найти не только минусы, но и плюсы в интерьере. Старая мебель вполне может остаться квартире, если рядом с ней будут правильные элементы. Например, ветхая мебель отлично сочетается с темными стенами. Покрасить можно, конечно, не только стены, но и саму мебель. Нужно лишь правильно выбрать цвет.

Наверняка вы слышали, что старые и новые предметы вполне сочетаются. Имея мебель из разных веков, важно правильно расположить их в квартире. Если есть лишь старые предметы, докупите недорогие новые. Главное, конечно, знать меру. А еще вы можете добавить в интерьер аксессуары неожиданного цвета. Не бойтесь экспериментировать.

Вы заметите, что ваша квартира преобразилась, если просто замените, например, ручки в межкомнатных дверях, комоде и/или шкафу. Красивая и, что важнее, подходящая фурнитура привнесет в интерьер новые оттенки. Помните, что мелочей в дизайне просто не бывает.

В большинстве случаев лишь проржавевшая, повидавшая виды сантехника делает квартиру старой. Так что заменить ее просто необходимо. Всегда можно найти бюджетный вариант кранов, душа. Если вы сомневаетесь в своем вкусе, то воспользуетесь советами друзей.