Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Красиво и без ремонта! Простые советы по преображению старой квартиры

Новости

Красиво и без ремонта! Простые советы по преображению старой квартиры

Если вы живете в квартире, дизайн которой выполнен в постсоветском стиле, и мечтаете что-то изменить, но нет возможности затеять крупный ремонт, специально для вас есть несколько простых советов по преображению жилья.
прочитано 105 раз

Очень важно найти не только минусы, но и плюсы в интерьере. Старая мебель вполне может остаться квартире, если рядом с ней будут правильные элементы. Например, ветхая мебель отлично сочетается с темными стенами. Покрасить можно, конечно, не только стены, но и саму мебель. Нужно лишь правильно выбрать цвет.

ПО ТЕМЕ

Как закрыть ипотеку быстрее в несколько раз

За год квартиры в России подорожали на 14%

Наверняка вы слышали, что старые и новые предметы вполне сочетаются. Имея мебель из разных веков, важно правильно расположить их в квартире. Если есть лишь старые предметы, докупите недорогие новые. Главное, конечно, знать меру. А еще вы можете добавить в интерьер аксессуары неожиданного цвета. Не бойтесь экспериментировать.

Вы заметите, что ваша квартира преобразилась, если просто замените, например, ручки в межкомнатных дверях, комоде и/или шкафу. Красивая и, что важнее, подходящая фурнитура привнесет в интерьер новые оттенки. Помните, что мелочей в дизайне просто не бывает.

В большинстве случаев лишь проржавевшая, повидавшая виды сантехника делает квартиру старой. Так что заменить ее просто необходимо. Всегда можно найти бюджетный вариант кранов, душа. Если вы сомневаетесь в своем вкусе, то воспользуетесь советами друзей.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 23:14 Источник: INMYROOM ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Бузова в помощь: как избавиться от надоедливых гостей в Новый год – 2023 Бузова в помощь: как избавиться от надоедливых гостей в Новый год – 2023

Праздничные лайфхаки

Аренда "однушек" в Москве подешевела на 12% Аренда "однушек" в Москве подешевела на 12%

В 2023 году ставки продолжат снижаться

В 5 новостройках продано жилья на 119 млрд В 5 новостройках продано жилья на 119 млрд

Выручка в 21 проекте превысила 10 млрд рублей

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Это крупнейший проект в истории столичного метростроения

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+