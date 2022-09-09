В России банки увеличили максимальный возраст для оформления ипотеки

Кредитные организации подняли предельный возраст оформляющих ипотеку граждан на пять лет.

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В России банки пытаются увеличить количество клиентов, оформляющих ипотеку. Например, они увеличивают максимальный возраст заемщиков. Теперь в некоторых банках оформить ипотеку могут граждане, достигшие 70-75-летнего возраста. То есть предельный возраст был повышен сразу на пять лет.

Кстати, за восемь месяцев этого года доля граждан, которые приобрели недвижимость в ипотеку и при этом получают в основном лишь пенсию, возросла на 9% в нашей стране, если сравнивать с тем же периодом 2021-го. На это обратила внимание заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков рассказал, что оформляют ипотеку в России в основном две категории граждан: те, кому от 25 до 40 лет, и те, кому от 45 до 60-ти. При этом некоторым желающим оформить жилищный кредит более чем на 20 лет отказывают из-за возраста. Например, лишь на два десятилетия может оформить ипотеку платежеспособный 45-летний житель страны.

Ранее сообщалось о том, что в России введут новый способ оформления ипотеки. Для заключения таких сделок якобы хотят использовать Единую биометрическую систему. Подробнее об этом писали "Дни.ру".