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Четверть века в ипотеку

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Четверть века в ипотеку

За три года срок ипотеки вырос на 8 лет.
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На рынке новостроек Московского региона значительно вырос срок ипотечного кредитования – на 8 лет за последние три года. Сейчас покупатели квартир в среднем соглашаются выплачивать кредит в течение 25 лет.

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Так, в 2019 году ипотека в новостройках в старых границах Москвы оформлялась в среднем на восемнадцать лет, а сейчас – на четверть века. В ТиНАО срок кредитования вырос до 25,6 лет, в Подмосковье – до 26 лет.

С привлечением ипотеки в Московском регионе совершается 83% сделок. Еще два года назад доля таких покупок составляла 58-60%. С одной стороны, из-за сокращающихся доходов все меньше покупателей могут позволить себе покупку без привлечения заемных средств. С другой – на рынке появились разнообразные программы с господдержкой, привлекающие низкими ставками.

Средний размер ипотечного кредита в столице, по данным Сбербанка, составляет семь миллионов рублей, в Подмосковье – 5,2 млн рублей.

Кстати, срок ипотечного кредита напрямую зависит от класса проекта. Покупатели премиальных квартир в столице предпочитают брать ипотеку на двадцать лет, квартир класса «бизнес» – на 24 года.


Автор: 9 сентября 2022, 10:54 Источник: Циан ✓ Надежный источник

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