В России участились случаи обмана при бронировании жилья

Чем опасно онлайн-бронирование недвижимости.

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По словам члена организации "Опора России", в России начали чаще обманывать людей, желающих арендовать жилье через онлайн-ресурсы. Об этом сообщают РИА Новости.

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Чтобы разобраться в ситуации, Алексей Кожевников и его команда связались с крупными отечественным агрегаторами. Общественники хотели узнать, проверяют ли они объявления на достоверность, мониторят ли жалобы, проверяют ли регистрацию, а также могут ли разглашать данные пользователей при возникновении конфликтов и споров.

Таким образом, организация "Опора России" хотела понять, как онлайн-платформы контролируют процесс сдачи недвижимости и могут ли они гарантировать арендодателям то, что они заедут в апартаменты и не столкнутся с разочарованием.

Ранее эксперты сообщали, что на российских курортах увеличилось количество обманутых туристов, желающих снять жилье. Так, люди могли заехать в апартаменты и осознать, что сданная им жилплощадь значительно отличается от фотографий, которые были опубликованы на сайте. Также эксперты рассказали, как избежать обмана.