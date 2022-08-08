Новости
В России участились случаи обмана при бронировании жилья
По словам члена организации "Опора России", в России начали чаще обманывать людей, желающих арендовать жилье через онлайн-ресурсы. Об этом сообщают РИА Новости.
Чтобы разобраться в ситуации, Алексей Кожевников и его команда связались с крупными отечественным агрегаторами. Общественники хотели узнать, проверяют ли они объявления на достоверность, мониторят ли жалобы, проверяют ли регистрацию, а также могут ли разглашать данные пользователей при возникновении конфликтов и споров.
Таким образом, организация "Опора России" хотела понять, как онлайн-платформы контролируют процесс сдачи недвижимости и могут ли они гарантировать арендодателям то, что они заедут в апартаменты и не столкнутся с разочарованием.
Ранее эксперты сообщали, что на российских курортах увеличилось количество обманутых туристов, желающих снять жилье. Так, люди могли заехать в апартаменты и осознать, что сданная им жилплощадь значительно отличается от фотографий, которые были опубликованы на сайте. Также эксперты рассказали, как избежать обмана.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Мнение экспертов
Актуальная информация
Собственник может стать жертвой мошенников
Размер льгот зависит от региона