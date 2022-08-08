47% застройщиков предоставляют скидки

Размер дисконта доходит до 20%.



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В июле 47% столичных застройщиков соглашались предоставить скидку покупателям квартир в новостройках, обратившимся в офисы продаж. Еще четверть компаний отказывали в дисконте, а 28% – пытались реализовать квартиру по большей стоимости.



В среднем застройщики предоставляли скидку в размере 15-20%. Однако уже осенью, по прогнозу аналитиков, дисконт сократится до 5%.

Спрос на столичные новостройки за месяц вырос на 70%. При этом покупатели стали намного быстрее принимать решение о покупке, понимая, что в сентябре таких выгодных условий не будет. Если раньше покупатели решались на сделку в среднем после трех месяцев размышлений, то теперь на это требуется лишь две недели.

Большинство клиентов – 63% – не меняют своего решения после обращения в офис продаж и покупают изначально выбранную квартиру. Еще 27% выбирают жилье большей комнатности, а 10% – меньшей.

Также 58% потенциальных покупателей точно знают, в каком районе столицы они хотят жить. Остальные соглашаются рассмотреть разные локации.