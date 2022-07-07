Новости
Россиянам рекомендовали не оплачивать услуги ЖКХ вслепую
Зачастую новые счета за услуги ЖКХ приводят граждан в недоумение. Люди удивляются, почему итоговые суммы в квитанциях растут от месяца к месяцу. Оказывается, некоторые компании могут без ведома своих клиентов включать в платежные документы новые условия.
В связи с этим россиянам рекомендовали не оплачивать жилищно-коммунальные услуги вслепую. Об уловках монополистов в интервью РИА ФАН рассказала член общественного совета при жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец.
По ее словам, зачастую гражданам попросту навязывают ряд услуг. Эксперт подчеркнула, что граждане должны внимательно читать квитанции, чтобы не переплачивать за несогласованные с ними пункты. К примеру, внести поправки в платежные документы могут страховые компании, уверена специалист.
Она отметила, что иногда страховые компании могут договориться с управляющей компанией и внести в квитанции пункты об оплате за услугу страхования жилья. Соответственно, первый платеж даже невнимательного клиента приравнивается к согласию на дополнительную услугу.
По словам эксперта, при обнаружении в платежных документах навязанной услуги жильцам следует обратиться в управляющую компанию и потребовать отменить дополнительные пункты.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Она свяжет метро и смотровую площадку МГУ
Ситуация противоречивая
За год выручка сократилась на 7,5%
А в Сочи – подорожала на 29%