Россиянам рекомендовали не оплачивать услуги ЖКХ вслепую

Некоторые компании могут без ведома клиентов включать в квитанции за услуги ЖКХ новые условия.

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Зачастую новые счета за услуги ЖКХ приводят граждан в недоумение. Люди удивляются, почему итоговые суммы в квитанциях растут от месяца к месяцу. Оказывается, некоторые компании могут без ведома своих клиентов включать в платежные документы новые условия.

В связи с этим россиянам рекомендовали не оплачивать жилищно-коммунальные услуги вслепую. Об уловках монополистов в интервью РИА ФАН рассказала член общественного совета при жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец.

По ее словам, зачастую гражданам попросту навязывают ряд услуг. Эксперт подчеркнула, что граждане должны внимательно читать квитанции, чтобы не переплачивать за несогласованные с ними пункты. К примеру, внести поправки в платежные документы могут страховые компании, уверена специалист.

Она отметила, что иногда страховые компании могут договориться с управляющей компанией и внести в квитанции пункты об оплате за услугу страхования жилья. Соответственно, первый платеж даже невнимательного клиента приравнивается к согласию на дополнительную услугу.

По словам эксперта, при обнаружении в платежных документах навязанной услуги жильцам следует обратиться в управляющую компанию и потребовать отменить дополнительные пункты.