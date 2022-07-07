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В Сочи неожиданно вырос спрос на маленькие квартиры
В первую очередь речь идет об однокомнатных квартирах и студиях. Спрос на такой тип жилья в Сочи фиксируется в последние три месяца. В последний весенний месяц рост покупательского интереса к таким квартирам составил 0,4%. Это несколько неожиданно на фоне общей ситуации на городском рынке недвижимости.
Дело в том, что эксперты отмечают общее снижение спроса на недвижимость в городе-курорте. В "Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы" сравнили ситуацию на сочинском рынке в этом году и в прошлом. Оказалось, что с января по май 2022 года интерес россиян к маленьким квартирам в Сочи упал более чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Как объяснили эксперты в комментарии изданию Lenta.ru, в целом привлекательность Сочи объясняется тем, что этот город считается главным российским курортом на черноморском побережье, в котором есть вся необходимая для жизни инфраструктура. Если же у города вдруг появится достойная альтернатива, в которой удастся создать не менее привлекательный инвестиционный климат, то перспективы Сочи могут стать гораздо менее заманчивыми.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Сочи обогнал Москву по ценам на элитное жилье. С начала года средняя цена квадратного метра на черноморском курорте выросла на 17%.
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